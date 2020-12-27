Телеведучий Володимир Остапчук потішив публіку новими кадрами - так недовго й до першої сімейної сварки

Як передає Politeka.net, 36-річний шоумен опублікував у "сторіз" в Instagram кадри, чим займається вдома за відсутності дружини Христини Горняк.

Так, Володимир сам себе видав: ведучий поставив шанувальникам питання, хто у них швидше збирається - чоловік або дружина. І також посішив відповісти.

"Швидше збирається Христина рази в два, напевно. Вона вже пішла замовляти сніданок... А Вова в цей час...", - заінтригував Остапчук, показавши на наступних кадрах, що ж він робить, поки дружини немає вдома.

Володимир, поки Христина замовляла сніданок, вирішив переплюнути самого Майкла Джексона, танцюючи під один з його хітів. Ведучий натягнув чорний капелюх і повторив коронні "фішки" поп-легенди - із ковзаючими кроками та пікантними рухами стегон.

Христина в цей час їхала в ліфті і також записувала "сторіз".

"Як думаєте, хто в нашій парі збирається довше? Я вже вибігла на сніданок, тому що ніяк не можу Вову витягнути з дому: то він танцює, то він пішов у душ, то ще щось...", - поскаржилася дівчина.

Раніше ми повідомляли, Горняк збентежила яскравим фото, побажавши українцям гарних вихідних. Дружина Остапчука, будучи в чорній шовковій сукні і шубці, застрибнула ведучому на спину, схопивши його за плечі.

"Ви Класні! Щастя Вам!❤ ️"; "Ось прям дуже симпатизую вашій родині! Гарних Вам свят та класних вихідних, взаємно❤️"; "баба на коні"; "Ось так виглядає "Ноша Щастя, та Кохання!" Жінка завжди зверху.😄 ❤ ️", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, нова дружина Остапчука ошелешила "запущеним" обличчям, кадри потрапили в Мережу: "які у тебе вуса!"

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