Танцююча нотаріус Христина Горняк, нова дружина шоумена Володимира Остапчука, збентежила несподіваним фото

Як передає Politeka.net, Христина з Володимиром поділилися свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, показавши, як почуваються після походу на страшний хоррор-квест.

Так, парочка ділилася враженнями в автомобілі на зворотному шляху додому.

"На квест нічний, хоррор, ми сходили... Але, якщо чесно, нам не дуже...", - почала Христина. "Ну, так, слабенько, я очікував більшого, думав, більше злякаюся... навіть не тактильний, нічого не продумано...", - поскаржився вслід Володимир.

Однак, як показали подальші події, все ж таке незвичайна розвага залишила свій відбиток.

Христина налякала публіку "почорнілими" зубами.

"Після страшного квесту я вирішила, що мені потрібна чорна паста... Всім добрих снів!", - Горняк показала себе в картатій сорочці поруч з умивальником.

А ось у Остапчука ситуація куди складніша. На наступний ранок телеведучий зробив незвичайний пост у "сторіз".

"У вас було таке, ось, встаєш ти о 6.45 - виспався взагалі, як немовля! Встаєш, ходиш, всі сплять ще... думаєш, напевно, треба ще годинку поспати... Потім "склейка" - і вже 10.15! Організм, ти чого, альо!", - каже розсерджений Володимир.

"Я б свій організм, звичайно, бив ногами... Ну, навіщо так намахувати!", - підписав кадри шоумен.

Раніше ми повідомляли, Остапчук показав в Instagram, чим займається, поки дружини немає вдома. Так, Христина вирушила замовляти сніданок, а Володимир в цей час вирішив переплюнути Майкла Джексона, повторивши його коронні "фішки" зі ковзаючими ногами й еротичними рухами стегон. Для більшого ефекту телеведучий напнув капелюха.

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