Астрологи раскрыли, почему 2020 год стал таким тяжелым и богатым на разнообразные катаклизмы, а также рассказали, чего ждать от 2021

Так, астролог Алексей Фандеев обратил внимание на то, что этот год был настолько шокирующим для человечества из-за эффектов от перемещения планет. В частности, в декабря произошло редкое явление, которое случается раз в 800 лет – Сатурн и Юпитер подошли друг к другу на максимально близкое расстояние.

Именно это явление, по словам Фандеева и стало причиной пандемии, военных конфликтов и прочих катаклизмов. Астролог напомнил, что в последний раз планеты сближались еще в 1226 году, который ознаменовался разгромом крестового похода Людовика IX. По словам Фандеева, 2020 год стал точкой смены циклов и стыком разных эпох. Теперь человечество ждут перемены.

Астролог добавил, что в ближайшее время покровительство перейдет Водолею, который олицетворяет безграничный космос.

В свою очередь, известный астролог Павел Глоба рассказал, что новый глобальный цикл, который начнется в 2021 году, пройдет под знаком Змееносца, пишет «МК». Этот период будет довольно трудным, однако некоторым знакам зодиака повезет больше других.

Так, удачным это время может стать для Львов, Рыб, Овнов и Тельцов. Так, Овнам поможет влиятельный человек из их окружения, Тельцов ждет резкий карьерный рост, а Близнецам пора готовиться к путешествиям.

Раки смогут преумножить свое состояние поможет знакомство с состоятельным человеком, у Львов будет все стабильно в семейной жизни, а вот Дев может ожидать предложение руки и сердца и хорошая зарплата.

Весам стоит задуматься о повышении квалификации при помощи курсов или тренингов, у Скорпионов ожидается пополнение в семье и расширение жилплощади, Стрельцам год запомнится многочисленными встречами и поездками.

Козерогам год принесет новый источник доходов, Водолеи смогут изменить свое социальное положение, а Рыбам стоит начать двигаться вперед и просто пожить для себя.

Напомним, астролог раскрыла, что принесет украинцам 2021 год Белого быка.

Как сообщала Politeka, астролог Павел Глоба назвал главного неудачника 2021 года среди знаков Зодиака.

Также Politeka писала, что астролог Павел Глоба назвал самый счастливый знак Зодиака 2021 года.