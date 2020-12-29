Курс валют в Украине 29 декабря заставит понервничать владельцев банковских счетов, доллар сокрушит гривну при поддержке НБУ

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Так, американская валюта сегодня «откусит» от гривны 1,21 пункт (за 100-долларовую купюру). К средине дня ей удалось подняться на 1,45, но национальная валюта вовремя «опомнилась».

Евро также подорожает, причем существенно. Речь идет о 8,57 позициях.

Курс валют в Украине 29 декабря будет таким:

100 долларов – 2833,68 грн;

100 евро – 2364,58 грн.

Подскочит на этом фоне и российский «деревянный». Он обойдется в 0,38175 копеек.

До этого мы приводили слова экспертов о том, что гривна начала слабеть из-за низкого объема предложения валюты на межбанке. Кроме этого, иностранные компании давят на валютный рынок в Украине. Отмечается, что до Нового года рост курса может продолжиться до 28,3 гривен за доллар. Однако причин для того, чтобы курс был выше 28,3 гривен, на данный момент нет.

Укрепление гривны, по их прогнозам, стоит ожидать не раньше средины января следующего года.

Напомним, что курс доллара может рвануть еще до Нового года, НБУ предупредил украинцев: «Является рекордным…».

Как сообщала Politeka, доллар громко грохнется после выходных, курс валют от НБУ удивит украинцев: что будет с гривной.

Также Politeka писала, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах: "Мы должны и будем...".