Известный украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал о необычном свадебном подарке, который получил с Кристиной

Свадьба Владимира Остапчука и Кристины Горняк вызвала в социальных сетях немало обсуждений, ведь мужчина не так давно со скандалом развелся. Однако, несмотря на все сложности и проблемы, связанные с карантином, артисту удалось создать идеальный праздник для возлюбленной.

В одном из интервью телеведущий также признался на съёмочной площадке шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», что ему нравится дарить подарки, которые будут необходимы человеку. Артист также рассказал, что купит детям, супруге и родителям к новому году. Также во время интервью Владимир рассказал, что на свадьбе его впечатлил один подарок, это было мило:

«Нам на свадьбу подарили сервиз в форме рыбок — это крутая отсылка к детству. И это точно было неожиданно! Я бы хотел что-то подобное, те же коричневые солдатики, которые у меня когда-то были, или конструктор, если это девочка — Барби. И совсем неважно, сколько тебе лет. В душе каждый из нас остается ребенком», – признался Владимир Остапчук.

Также ранее у себя в Инстаграм телеведущий запустил полушуточную рубрику, задав вопрос, кто должен оплачивать счет, если женщина с мужчиной пошли в какое-нибудь заведение. Рубрику Владимир озвучил в образе шепелявого Игната, которого он в шутку называет «мачо из ваших снов».

Позже Остапчук снял видео из ресторана, рассказав, что ему ответили поклонники.

«Результаты исследования показали, что 100% девушек хотят, чтобы платил мужчина. Все мужчины сказали, что платят поровну. Я сегодня нахожусь в ресторане, у меня на обед будет оливьешка и вкусный борщ. Поэтому я приглашаю сюда какого-нибудь мужчину, а девушки пускай сидят голодные», - подвел итог Остапчук, метко подшутив над женщинами.

Напомним, что жизнерадостный Остапчук оторвался под Лободу и Меладзе, приехавших в Украину: кадры закулисья.

Как сообщала Politeka, бескомплексная жена Владимира Остапчука улыбнулась, напугав украинцев почерневшими зубами: "Мне нужна...".

Также Politeka писала, что разбалованный Остапчук показал, чем занимается, пока жены нет дома: переплюнул самого Майкла Джексона.