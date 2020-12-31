Несмотря на то, что 2020 год был проблемным для многих артистов, некоторым звездам удалось буквально взлететь и стать намного популярнее, чем они были годом ранее

Politeka.net решила вспомнить, кто из звезд в 2020 году взрывал хит-парады и заголовки прессы.

Один из крутейших прорывов в 2020 году осуществила актриса Ксения Мишина, которая стала первой «Холостячкой» Украины. Шоу стало самым рейтинговым за историю подобных проектов в Украине, а Ксения получила тысячи новых поклонников.

ксения мишина

Ксения Мишина, Александр Эллерт, Холостячка

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Экс-солистка группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева в конце 2020 года запустила сольный проект. Первая песня артистки «Горит» взорвала не только украинские, но и мировые хит-парады. Певица вернулась в топ украинских звезд, о ней снова заговорили. Кроме этого, она стала новым тренером шоу "Голос".

Надя Дорофеева

Шоу «Танці з зірками» зажгло сразу несколько звезд и позволило вернуться забытым. Так, скандальная телеведущая Ольга Фреймут после участия в проекте снова вернулась в медийное пространство. Не исключено, что в новом году ей доверят новый проект на телевидении.

фреймут

ольга фреймут

Экс-участница группы ВИА Гра Санта Димопулос заявила о себе, как об отдельной единице. Красотка сумела серьезно нарастить свою популярность благодаря победе в проекте.

санта димопулос

Рок-исполнительница Юлия Санина хоть и была популярна до участия в проекте, благодаря «Танцям» обрела новых поклонников и вышла на новый уровень личного бренда, отдельного от группы The Hardkiss.

Юлия Санина, Дмитрий Жук

Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк благодаря браку со звездой сама стала настоящей знаменитостью. Сегодня простой нотариус превратилась в популярного блогера и героиню новостей.

Владимир Остапчук, Кристина Горняк, жена

Кристина Горняк

А вот парень российской исполнительницы Ольги Бузовой, блогер Дава сильно поднялся благодаря дуэту с Филиппом Киркоровым. Под конец года Дава решил выпустить еще и совместную песню с Ольгой.

ольга бузова, дава, давид манукян

Филипп Киркоров, Дава

Напомним, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».

Как сообщала Politeka, влажная Дорофеева в игривой маечке показала, за что ее любит Дантес: с такой не заскучаешь.

Также Politeka писала, что Юлия Санина поразила новым подарком под ёлочку, кадры облетели сеть: «Вот он - красавчик».