Несмотря на то, что 2020 год был проблемным для многих артистов, некоторым звездам удалось буквально взлететь и стать намного популярнее, чем они были годом ранее
Politeka.net решила вспомнить, кто из звезд в 2020 году взрывал хит-парады и заголовки прессы.
Один из крутейших прорывов в 2020 году осуществила актриса Ксения Мишина, которая стала первой «Холостячкой» Украины. Шоу стало самым рейтинговым за историю подобных проектов в Украине, а Ксения получила тысячи новых поклонников.
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Экс-солистка группы «Время и стекло» Надежда Дорофеева в конце 2020 года запустила сольный проект. Первая песня артистки «Горит» взорвала не только украинские, но и мировые хит-парады. Певица вернулась в топ украинских звезд, о ней снова заговорили. Кроме этого, она стала новым тренером шоу "Голос".
Шоу «Танці з зірками» зажгло сразу несколько звезд и позволило вернуться забытым. Так, скандальная телеведущая Ольга Фреймут после участия в проекте снова вернулась в медийное пространство. Не исключено, что в новом году ей доверят новый проект на телевидении.
Экс-участница группы ВИА Гра Санта Димопулос заявила о себе, как об отдельной единице. Красотка сумела серьезно нарастить свою популярность благодаря победе в проекте.
Рок-исполнительница Юлия Санина хоть и была популярна до участия в проекте, благодаря «Танцям» обрела новых поклонников и вышла на новый уровень личного бренда, отдельного от группы The Hardkiss.
Новая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк благодаря браку со звездой сама стала настоящей знаменитостью. Сегодня простой нотариус превратилась в популярного блогера и героиню новостей.
А вот парень российской исполнительницы Ольги Бузовой, блогер Дава сильно поднялся благодаря дуэту с Филиппом Киркоровым. Под конец года Дава решил выпустить еще и совместную песню с Ольгой.
Напомним, что скандальная Фреймут взялась за старое, всполошив сеть играми с популярным красавцем: «Нормальная баба, чё вы?».
Как сообщала Politeka, влажная Дорофеева в игривой маечке показала, за что ее любит Дантес: с такой не заскучаешь.
Также Politeka писала, что Юлия Санина поразила новым подарком под ёлочку, кадры облетели сеть: «Вот он - красавчик».