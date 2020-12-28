Известный украинский ведущий Юрий Горбунов показал, в какой компании проводит вечер

Как сообщает Politeka.net, шоумен поделился новым фото в своем Инстаграм.

На нем Горбунов показал, как проводит один из предновогодних вечеров. Ведущий сидит за столом в темно-синей кофте, а за его спиной можно заметить включенный телевизор и наряженную красавицу-елочку.

Горбунов задумчиво смотрит куда-то в сторону и выглядит спокойным и сосредоточенным.

«Он, елочка и телевизор!», - подписал свое фото ведущий.

Его поклонники тут же отреагировали на новый пост шоумена и буквально засыпали его лайками. Людям явно понравился такой уютный образ.

«Я, ты, он, она», «Кого не хватает? Ее», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Горбунов показал, как проводит время со своей супругой, Катей Осадчей. Так, на снимке Горбунов позировал в куртке и шапке, а рядом можно было увидеть Осадчую, которая прижалась к звездному мужу.

Ведущая была в шапке с помпоном и в блестящей куртке. Парочка находилась возле одной из елок в Киеве, улыбалась и позировала для селфи. На втором фото Екатерина уже была с ребенком, а на третьем Юрий возле крохи, которая находилась на аттракционе.

Напомним, счастливая Каменских показала, как веселится с Потапом и Горбуновым по вечерам: "Осадчую забыли".

Как сообщала Politeka, Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?".

Также Politeka писала, что уставшая Катя Осадчая сбежала от Горбунова и очаровала зимним образом: "Просто отпад".