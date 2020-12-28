Известные украинские звезды Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали, как проводят время вместе

На фото Горбунов позирует в куртке и шапке, а рядом можно увидеть Осадчую, которая прижалась к звездному мужу. Девушка была в шапке с помпоном и в блестящей куртке. Парочка находилась возле одной из елок в Киеве, улыбалась и позировала для селфи. На втором фото Екатерина уже была с ребенком, а на третьем Юрий возле крохи, которая находилась на аттракционе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Зима как в Европе. Хочется снега, как в детстве. Но чувство праздника витает в воздухе. Это прекрасно", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы очаровательная пара!!! Радуюсь! Любуюсь вами!!!", "Какие вы красивые, пускай вам везет, здоровья всей вашей семье", "Европа вам поможет))) будет и снег...и бесснежье)", "Какие вы все яркие", "Какая вы классная пара", Что значит, как в Европе. Горбунов, учи географию", "А где такая уродливая елка?".

Сообщалось, что Потам и Настя Каменских удивили совместным снимком с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым.

"Всех с праздниками", - коротко подписал пост исполнитель.

На опубликованном кадре звездные семейства предстали в непринужденной и теплой обстановке.

Мы писали, что телеведущая "Світського життя" Екатерина Осадчая заинтриговала публику неожиданным образом.

"В течение всего года вы просили нас выходить раньше и мы воплощаем ваши желания, наша новогодняя грандиозная праздничная вечеринка в студии "Світського життя" уже в эту субботу в 22:15! Начнем праздничный марафон вместе", - поделилась радостной новостью телеведущая.

Напомним, уставшая Катя Осадчая сбежала от Горбунова и очаровала зимним образом

А еще Politeka писала, что счастливая Осадчая поделилась редкими фото их с Горбуновым сына

Также Politeka сообщала, что Горбунов из "Голос країни" ошеломил забавами с подросшим сыном, Осадчая все пропустила



