Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала милый новогодний образ в свитере

Как сообщает Politeka.net, в эти дни многие уже предвкушают приближение праздника, однако не у всех в связи с этим появляется хорошее настроение. Впрочем, поклонники Нади Дорофеевой нашли выход, и решили сами создать атмосферу праздника, запостив фото звезды в зимнем образе на ее фан-странице.

Так, на фото Дорофеева позирует в черном свитере с красной и зеленой отделкой. Волосы певицы собраны в высокие озорные хвостики. Ее образ дополняет макияж в теплых оранжевых оттенках, который выгодно выделяет ее голубые глаза.

«У вас уже есть новогоднее настроение?», - поинтересовались авторы публикации.

Ответы поклонников Нади не заставили себя ждать.

«50/50», «Нет ноу нi», «У меня в принципе нет настроения, не то шо новогоднего», «Ого», - пишут люди.

Отметим, что сама Надя со своим мужем Владимиром Дантесом сейчас находятся на отдыхе. Судя по постам в соцсетях, они отправились наслаждаться солнцем на Бали.

На одном из видео Надя решила продемонстрировать новую маску Инстаграм, пригласив Дантеса испробовать ее. Сама красотка была с мокрыми волосами. По всей видимости, она только что вылезла из бассейна.

Напомним, влажная Дорофеева в игривой маечке показала, за что ее любит Дантес: с такой не заскучаешь.

Как сообщала Politeka, мокрая Дорофеева в купальнике заставила себе завидовать, яркие кадры экзотического отдыха.

Также Politeka писала, что Дорофеева в аэропорту без стеснения показалась в крохотном топе: Дантесу можно позавидовать.