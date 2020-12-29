Украинская телеведущая и жена Юрия Горбунова Екатерина Осадчая впечатлила ярким праздничным видом

Как пишет Politeka.net, она опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото.

Осадчая запечатлена стоя на кухне. В руках она держит тарелку с запеченным гусем.

Для праздничного обеда жена Юрия Горбунова нарядилась в роскошное вышитое платье с огромным декольте.

«Первые праздничные застолья 😇 а теперь надо изобрести срочно рецепт, как есть и не толстеть», - написала она.

Отметим, пользователи Сети засыпали Осадчую комплиментами. Поклонники уверены, что даже праздничные блюда не испортят стройную фигуру телеведущей.

«Какое красивое платье...обалдеть😍😍😍....Вам безумно идёт», «Класс 👍🏻 хозяйка!!!! Красивая, умная и вкусно готовит, женщина-мечта», «Катя, Вам это категорически не грозит!))) Кушайте смело, всё и побольше!», - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали, Осадчая надела откровенное платье во время съемок новогоднего выпуска программы "Світське життя". Звезда показала несколько кадров у себя в Инстаграм. Пользователи сразу же заметили, что Екатерина выглядит несколько располневшей.

"Похоже, что Катя беременна 😊"; "Похоже, в следующем году будет пополнение в семье) 👍😍"; "Катю одели так🎄, чтобы снова заинтриговать зрителей🤰"; "Кіндер"; "Животик 😍", - прокомментировали фанаты.

Напомним, Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?"

Как сообщала Politeka, Каменских и Осадчая растрогали фото с мужьями, звездная пара принимает поздравления: "Она точно беременная"

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