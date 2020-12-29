"Могут оштрафовать за такой поступок..."

Мечту актера Джеймса Духана побывать в Космосе частично исполнили

Об этом пишет издание The Times.

Известный актер умер еще в 2005 году в возрасте 85 лет, и тут выяснилось, что прах звезды "Стар Трека" тайно хранили на МКС.

Так, сын актера Джеймса Духана обратился с необычной просьбой к бизнесмену Ричарду Гэрриотту пронести на МКС прах его отца, который заранее был заламинирован в его портрет.

В 2008 году предприниматель отправился на станцию как турист и смог тайно пронести фотографию с прахом, спрятав ее под внутренним покрытием европейского модуля «Коламбус».

Гэрриотт опасался, что его могут оштрафовать за такой поступок и просил родственников звезды "Стар Трека" умалчивать об этом.

Спустя 12 лет бизнесмен посчитал, что прошло достаточно времени для того, чтобы раскрыть секрет. По словам сына Джеймса Духана, актер при жизни очень хотел отправиться в космос, но у него не было возможности воплотить эту мечту в жизнь.

Ранее мы рассказывали о смерти известной актрисы Розалинд Найт.

Актриса, снявшаяся в популярном сериале "Шерлок", ушла из жизни в возрасте 87 лет 19 декабря. Представители звезды точные причины смерти не сообщили.

Актриса исполнила роли в таких сериалах, как «Дуракам везет», «Приключения Шерлока Холмса», «Пуаро», «Дживс и Вустер», «Чисто английские убийства», «Мисс Марпл» и «Корона».

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