Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых 2021 начнется крайне удачно

По словам специалиста, среди счастливчиков оказались четыре представителя Зодиакального круга. Глоба уверяет, что везение настигнет вас уже под конец уходящего года.

Овен

У представителей этого знака Зодиака год Белого Быка начнется с позитивной ноты, но вам предстоит немного постараться для достижения желаемого. Глоба советует избавиться от ненужных и старых вещей в доме. Не лишней будет и генеральная уборка. Особое внимание Овнам стоит уделить своей второй половинке.

Весы



Рожденные под этим знаком Зодиака сорвут куш в любви. По словам астролога, звезды сойдутся в наиболее благополучном сочетании, но не нужно надеяться лишь на удачу. Глоба советует конец года провести с близкими и не перетруждаться на работе.





Козерог



Начало нового года станет для Козерогов сверхуспешным. Глоба уверяет, что возможны конфликты с близкими, но их можно будет избежать, обдумывая каждый свой шаг. Козероги также преуспеют на работе. Астролог рекомендует уладить важные дела до конца 2020 года.



Рыбы



Вам может показаться, что весь мир настроен против вас, но все станет на свои места с 29 декабря. Глоба уверяет, что перед Новым годом вам лучше прислушиваться к советам близких и не забрасывать важные дела.





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