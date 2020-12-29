Телеведущий программы "Зірковий шлях" Тимур Мирошниченко кардинально сменил имидж перед Новым годом
Как сообщает Politeka.net, звезда избавился от своей знаменитой бороды с мужественной проседью, теперь его с трудом можно узнать. В социальной сети "Инстаграм" появилось фото Тимура после бритья, которое вызвало бурный ажиотаж.
34-летний ведущий показал в сториз "полное обновление в Новом году", он сфотографировался до и после процедуры. Как видно на фото, без бороды Мирошниченко выглядит заметно моложе, сказывается отсутствие седых волос на лице. Примечательно, что прическу он оставил прежнюю.
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Позже в своем микроблоге знаменитость выложил снимок из самолета, в котором вместе с женой и двумя детьми отправился на отдых. Для селфи он приспустил маску и показал, что действительно сбрил бороду и встретит Новый год в непривычном для него образе.
"Впереди целых две недели абсолютно разнопланового отдыха! Сначала тепло и море 🏝, затем - снег и горы 🏔 А еще мы впервые будем встречать Новый год не в UA. P.S. моя борода тоже в отпуске, но обещала быстро вернуться! 🧔🏻", - поделился он своими планами в описании.
Пользователи соцсети оценили внешний вид ведущего и даже его коллега Владимир Остапчук не сдержал эмоций:
"С бородой лучше 😂"; "Совсем другой человек )"; "Красавчик и з бородой и без!!!"; "Мужчина без бороды, как ребенок"; "Пусть ее никогда не сбривает"; "О Боги ... Какой он молодой без бороды 😊"; "Надо же ! Как борода изменила человека. С бородой интересней гораздо!"; "На Скичко стал похож"; "Правильно 🙌👍 Бородатые задолбали уже 😱 Все как под копирку"; "Тимур сбрил вместе с бородой 10 лет, со своего лица и стал студентом))"; "Да, не привично без бороды, молодой парень. Удачи вам, хорошого отдыха.🔥"; "Что это за мальчик на фото)))))"; "Я без бороды вас, Тимур, не узнала в сториз"; "Тимур, возвращайте бороду, потому что без нее вы - как Зибров без усов".
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