Часто, чтобы выглядеть идеальнее, знаменитости прибегают к маленьким хитростям

Звезды притягивают взгляды не только благодаря своим талантам, но и внешности, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, которые прибегают к маленьким хитростям, чтобы выглядеть эффектнее, а именно - носят парики, накладки из волос или наращивают себе волосы.

Все же, стоит отметить, сейчас не все стесняются украшать себя подобным способом. В частности, блогеры носят парики и просят звезд говорить об этом открыто.

Украинская певица Тина Кароль носит накладку из волос, благодаря чему у нее появилась густая шевелюра. На фото, где у артистки только свои волосы, заметно, как их намного меньше.

Когда летом певица Наталья Могилевская кардинально изменила имидж, пользователи сети стали ее тут же обсуждать. Красотка стала блондинкой. Люди утверждали, что красотка носит парик и это вполне возможно.

Олю Полякову также обвинили в том, что она носит парики или наращивает себе длинные волосы. Не будем утверждать, однако на одном из снимков можно увидеть натуральную красоту певицы.

Алла Пугачева всю жизнь проносила парики, как и ее коллега Ирина Аллегрова. Натуральные волосы звезд далеки от идеальности, поэтому накладные - помогают им быть совершеннее.

Певец Филипп Киркоров раньше имел пышную шевелюру, но с возрастом, к сожалению, его волосы стали хуже, поэтому артист носит парики, что скрыть от глаз поклонников никогда не удастся.

Подчеркнем, что носить парики сейчас совершенно не стыдно, наоборот благодаря им образ можно сделать ярче.

Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".

Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".

Также Politeka писала, что чувственная Кароль в одной маечке показала свою силу страсти: "Без любви тоска".