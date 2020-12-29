Настя Каменских на глазах у всей страны устроила страстные поцелуи с Андреем Данилко, но тут же поспешила оправдаться перед Потапом

В сети всплыли кадры с популярного шоу «Х-Фактор», в котором Настя и Андрей участвовали в качестве судей. Пикантный момент между артистами показали на одной из фан-страниц Каменских в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, на видео судей можно увидеть в процессе обсуждения одного из участников шоу. Каменских начинает что-то говорить, однако в этот момент к ней вплотную наклоняется Данилко, привлекая ее внимание.

«Моя лапочка…А это еще один фанат», - с юмором отмечает певица, указывая на своего коллегу.

После этого Данилко тянется к ней за поцелуем в щеку и Настя соглашается, при этом прикрыв их лица рукой. На вопрос ведущей о том, от кого она прикрывалась, Каменских честно призналась: «От Леши, он смотрит. Леша, я не целовалась с ним, все».

Однако, в этот момент Данилко снова потянулся к певице и сделал вид, что целует ее. Такое поведение артиста удивило даже Олю Полякову, которая сидела рядом с Каменских.

«Боже, какая любовь! Что вы подлили Данилко?», - поинтересовалась певица.

Нужно отметить, что присутствующие в зале бурно отреагировали на забавную сценку между артистами.

Напомним, Каменских в обтягивающем платье озадачила "беременным" внешним видом: "Возраст никого не щадит".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко расцвел рядом с аппетитным декольте Поляковой, появилось фото: "Хоть где-то счастье есть".

Также Politeka писала, что игривая Полякова засмущала Андрея Данилко, спустив перед ним халат: "Лет на 10 моложе стала".