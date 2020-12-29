Российская легендарная 71-летняя певица Алла Пугачева, супруга 44-летнего Максима Галкина, восхитила естественной красотой

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-страницу Примадонны в соцсети.

«Благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, как ею распорядиться: может случится, да и случается нередко, что живущий долго проживает мало», - подписан снимок.

На опубликованном фото Пугачева запечатлена практически без косметики. Ее глаза только слегка подведены. Волосы Примадонна оставила распущенными. На ней надета легкая белая футболка с принтом.

Такое фото произвело настоящий фурор в Сети. Поклонники восхищаются натуральной красотой Пугачевой, и засыпают ее комплиментами.

«Дай вам бог прожить долго-долго на радость своим детям, внукам. Будьте здоровы и счастливы», «Счастьем светится эта женщина», «Как всегда на высоте», «Ой, какая натуральненькая, свеженькая, как из баньки! С легким паром!», «Как же я вас обожаю», «Милая и домашняя», «Красотка», "Вы прекрасны всегда, и с макияжем и без. Натуральность это естественная красота. Обожаю вас. Здоровья и всех благ", - пишут в комментариях.

Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Аллы Пугачевой и довела брата.

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