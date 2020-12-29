Мошенники не теряют надежды "развести" клиентов ПриватБанка на деньги

Предупреждение от клиента появилось на портале Минфин.

По словам женщины, ей начали поступать звонки якобы от ПриватБанка с предложением оформить карту Голд с повышенным кредитным лимитом.

"Звонок сбросила, так как карта у меня есть, лимит на ней потихоньку понижаю — хочу со временем вообще закрыть (это совсем другая история). Но для профилактики решила все-таки наехать на саппорт банка, были мысли, что мой номер просто в базе потенциальных клиентов. В саппорте внимание уделили, проверили номер с которого звонили, номер на который звонили — сказали что моего номера в базе нету, и отношения к номеру с которого звонили банк не имеет", - рассказывает она в своем отзыве.

На следующий день ей снова якобы позвонили из ПриватБанка, но текст обращения кардинально изменили.

Поэтому клиентка предупредила других украинцев быть предельно осторожными из-за новой возможной схемы мошшенников с картами.

"На следующий день снова звонок, с другого телефона, та же история, но уже текст немного другой, в отделение не приглашают, просто: «если Вас заинтересовало предложение — нажмите 1, и Вам придет ссылка с пошаговыми инструкциями, и т. д.» В общем так, честной народ — лично я с такой подводкой еще не сталкивалась, потому будьте бдительны", - резюмировала девушка в своем отзыве.

В ПриватБанке отреагировали на публикацию и заявили, что прозвон могут осуществлять агенты банка с целью предложить украинцам оформить карту.

"Ситуация описана вами, похожа на звонок от агентов банка, который осуществляется только на номера, которых нет в базе банка с целью предложить оформить карту... Благодарим вас за бдительность. Мы рекомендуем не переходить по сомнительным ссылкам и не оставлять там персональную информацию или данные карты", - ответил представитель госбанка в комментариях.

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