Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на личные проблемы в канун Нового года

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из ванной отеля в пикантном образе. Она запечатлена в черном платье с откровенным декольте, под который решила на надевать бюстгальтер.

Кристина Асмус позировала перед зеркалом, опершись руками на амувальник. Она сделала себе простую прическу, скрепив непослушные волосы заколками за ухом. Роскошный внешний вид не скрывает усталости актрисы из-за праздничных хлопот, о которых она рассказала в описании.

"Кто - я? 🤔 Кто в агонии покупает подарки в самый последний момент? 🛍 Стоит в адских пробках, очередях, ничего не успевает, злится 🙈, расстраивается, что какую-то вещь не успеют изготовить, принт не успеют нанести, доставку не делают или магазин не берёт трубку? А ещё кого бесит ответ: «Мне ничего на надо дарить!»? Ведь всё равно знают, что куплю, нет бы помочь", - в шутку возмутилась Кристина.

Пользователи соцсети оценили внешний вид Кристины Асмус высказались о ее новом имидже в комментариях:

"Замечали, что когда разводятся, наступает новая жизнь и многи девушки меняют цвет волос, причёски, я со своей причёской всю жизнь, это что я скучно живу, что ли?"; "Чернушечка 😊😍"; "Другая :)"; "Как тебе идет этот цвет ! Намного больше ! Бомба ! 💣💣💣🔥🔥🔥"; "Хорошо вам быть тёмненькой 🔥🔥🔥"; "Пора детей заводить, какие подарки"; "Хорошая фотография. Здесь ты красавица, а не кривляка"; "все мы немножко Кристина Асмус"; "Молодец 👍 всем бы таких Снегурочек на Новый год)"; "Вообще не похожа на себя... чтох-то новое"; "на этой фотографии значительно старше выглядите) хотя в жизни Вам точно своих лет не дашь)".

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

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