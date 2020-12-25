Актриса Кристина Асмус порадовала фанатов новым фото, заинтриговав, с кем собирается встречать Новый год

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в коричневом пальто и с бутылкой шампанского.

Покрасившаяся в черный цвет актриса одарила зрителей фирменной улыбкой, поделившись "бедой" - никак не решит, как именно будет встречать Новый год, но уверена, что с близкими.

"Не буду оригинальной, что жду, наконец, 2021 год!! 💫 Но...я даже близко не представляю, что буду делать в новогоднюю ночь и где я буду 😳 Даже в какой стране. Есть планы улететь и даже есть билеты, но пока вообще ничего не знаю... 🙈 Однозначно рядом будут близкие! Но где это будет и как... пока не знаю... А у вас че по Новому году?)) 🎄🥂🎅🏻 Дома оливьеху, в гостях или на работе?))))", - говорится в подписи.

Примечательно, что одним из первых пост лайкнул муж-изменщик певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Самый лучший план на НГ - отсутсвие плана! Какова-такова практика показывает🤣 С Наступающим!!!❤️"

"В этом вся прелесть"

"Это не Кристина..."

"Крис, ну нафига ты покрасилась?"

"Улетай и оторвись😍"

"Как держишь эротично... Сразу видно, в разводе... 😃😆"

"Мне одному показалось что это не чёрное шампанское?! 😂"

"Фальшивая улыбка такое чувство"

"Ну да дома! Это классика! Грустная но классная!"

Ранее мы сообщали, Асмус удивила нежным фото в постели. Девушка была в майке-ночнушке, "забыв" надеть бюстгальтер. Кристина обняла ножкой плед и игриво посмотрела в камеру.

"Вам идет такой цвет волос)"; "Красивая принцесса"; "завидую вам 😌"; "С этим цветом и формой немного непривычно, но безумно сексуально!!! 😘"; "Ты, просто, красавица!!!"; "Ошибусь в имени, но типаж Марион Котияр"; "Кормилицы зачетные", - прокомментировали пользователи.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

Также Politeka писала, что убитая горем Асмус откровенно рассказала о несчастье, смерть разлучила навсегда.