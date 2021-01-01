В уходящем 2020 году многие популярные артистки успели сразить поклонников сменой имиджа

Чтобы всегда быть в «тренде», привлекать внимание публики и удивлять смелыми экспериментами, в этом году многие артистки решились на смену имиджа – кто-то специально похудел, кто-то перекрасил волосы, а кто-то – все сразу. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, сменивших имидж и удививших "перебором с красотой":

Анна Корсун удивила публику не только прической, но еще и новым стилем в синем костюме с сеточкой. Звезду в Инстаграм раскритиковали в этот раз не за откровенность, а за явный набор веса.

В 2020 году Надя Дорофеева начала свою сольную карьеру и уже успела выпустить первый клип. Специально к выходу композиции артистка сменила образ и перекрасилась в блондинку.

Ольга Бузова решила сделать новую прическу и не только нарастить волосы, но еще и заплести множество маленьких косичек. Перед отправлением в отпуск вместе с возлюбленным Давидом Манукяном, девушка посетила салон красоты.

Анна Седокова меняла прическу в 2020 году несколько раз, одним из самых неожиданных образов стал образ с малыновым цветом волос. На съемках специального шоу "квартира 69" певица блистала с невероятного цвета локонами.

Кристина Асмус из блондинки стала брюнеткой втайне от фанатов и призналась в этом лишь спустя месяц. Актриса заявила, что скрывала это, так как в будущем все равно перекрасится назад.

Настя Каменских множество раз экспериментировала с прической. Одним из последних преображений стало решение Насти удивить социальную сеть прической с длинными косами.

Ани Лорак, как и Каменских, сменила образ благодаря прическе и нарастив блестящие пряди в тон своему ореховому оттенку. Звезда решила снова удивить выступлением в новом имидже на записи клипа и "Твоей любимой".

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.

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