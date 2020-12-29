Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала фигуру в домашнем образе в просторной ванной

Модель, которой исполнился всего 21 год может считаться одной из самых успешных фитнес-блогерш среди других красоток. Девушка не только собрала самую большую аудиторию в своем профиле в Инстаграм, но еще и открыла магазин одежды. Теперь Рей демонстрирует свои образы даже дома.

Как видно на фото, девушка не боится показывать лишнее. Рей наоборот гордиться пышными формами, ведь она старалась в спортзале с подросткового возраста, чтобы выглядеть привлекательно в первую очередь для себя.

В простой розовой майке с коротким рукавом и бежевом белье с вырезами на бедрах Соммер удалось удивить публику, ведь фото было сделано в ванной, а на волосах звезды красовались бигуди. Столь простой образ нетипичный для Соммер, поэтому поклонники не поскупились на комплименты:

«вы только посмотрите на этот взрыв😍; Удивительно красивые, милые твои глаза😍; Вы чувствуете, что в вас может быть немного дерзости, и это хорошо ... 😍; Ты такая красивая; Господи, как ты можешь получить это красивое белье? 😂 не поместились тут; вау, дамочка, вы просто превосходны😍; Белла, иди ко мне домой».

Отметим, чаще всего Рей проводит разминку на природе, а занятия с усиленной нагрузкой обязательно устраивает в спортзале. Как видно на фото знаменитости, ей есть чем гордиться. Идеальная кожа, подтянутые формы и привлекательная внешность не оставят никого равнодушными.

В черном купальнике на фоне вечернего городского пейзажа фитнес-модель выглядела очень привлекательно.

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