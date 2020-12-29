Украинцам напомнили о том, когда и на сколько будут повышаться пенсии в 2021 году

Первое увеличение размера пенсионных выплат ждет пенсионеров с самого начала года. Так, вместе с повышением минимальной зарплаты с 1 января пенсии вырастут на 300 гривен. Это повышение затронет людей старше 65 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин.

Следующий этап повышения минималки увеличит размер пенсий еще на 200 гривен – до 2600. Это произойдет в декабре следующего года для той же категории пенсионеров.

Однако, помимо роста пенсий вслед за минимальной зарплатой, украинцев в 2021 году ждет еще и индексация. Она начнется с 1 марта, когда пенсии проиндексируют на 11%. Кроме того, уже в апреле пройдет автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. В процессе будет учитываться их стаж и размер зарплаты.

Также, начиная с июля пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет начнут получать доплаты в размере 400 гривен, а минимальный размер их пенсии составит 2500 гривен, даже для людей со стажем 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины).

Доплата к пенсиям для людей старше 80 лет составит 500 гривен. Минимальный размер пенсий для них будет установлен на уровне 2600 гривен.

Также сообщается, что с декабря следующего года минимальная пенсия будет повышена на 80 гривен и составит 1934 гривны.

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