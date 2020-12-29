Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай примерила яркий образ для прогулки

Модель с внешностью куклы Барби всегда делает акцент на своем бюсте во время фотосессий. Так как девушка имеет довольно низкий рост, она старается носить короткие топы с открытыми декольте и обтягивающие брюки, визуально делающие ее стройнее и выше.

Лекси с детства склонна к полноте и чтобы избежать стремительного набора веса, ей приходится постоянно заниматься и держать свой режим дня и питания под контролем. Впрочем, большинство ее поклонников отмечают, что спортсменка всегда будет выглядеть хорошо.

Как видно на фото, в белых брюках и мини-кофточке с вырезом на груди, Лекси сумела в очередной раз создать удачный и простой образ. Поклонники остались довольны:

«Как же ты красива; ✨Идеальное совпадение✨🌷💋 куколка с секретом🌷; мне это нравится; Боже мой, как здесь прекрасна моя любовь; это мило до невозможности; Красивый твой свет; я вижу, что ты красивая 🌸; 🌹🌹 Драгоценный образ; Красивая улыбка, Прекрасная леди ❤; Как ты прекрасна любишь; очередная красоточка🙂; У тебя красивая улыбка, детка !!».

Также девушка не стесняется того, что она склонна к полноте. Несмотря на это, девушка старается питаться сытно и правильно, а чтобы держать вес в форме, она очень много тренируется. Поэтому Лекси не видит смысла прятать пышный бюст и бедра.

Как видно на фото, Кай выглядит превосходно даже в обычном бирюзовом платье с довольно глубоким декольте.

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