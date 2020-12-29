Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай примерила яркий образ для прогулки
Модель с внешностью куклы Барби всегда делает акцент на своем бюсте во время фотосессий. Так как девушка имеет довольно низкий рост, она старается носить короткие топы с открытыми декольте и обтягивающие брюки, визуально делающие ее стройнее и выше.
Лекси с детства склонна к полноте и чтобы избежать стремительного набора веса, ей приходится постоянно заниматься и держать свой режим дня и питания под контролем. Впрочем, большинство ее поклонников отмечают, что спортсменка всегда будет выглядеть хорошо.
Как видно на фото, в белых брюках и мини-кофточке с вырезом на груди, Лекси сумела в очередной раз создать удачный и простой образ. Поклонники остались довольны:
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Также девушка не стесняется того, что она склонна к полноте. Несмотря на это, девушка старается питаться сытно и правильно, а чтобы держать вес в форме, она очень много тренируется. Поэтому Лекси не видит смысла прятать пышный бюст и бедра.
Как видно на фото, Кай выглядит превосходно даже в обычном бирюзовом платье с довольно глубоким декольте.
Напомним, фитнес-модель Лекси Кай еле вместила пышную красоту в узкий комбинезон
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