2020 год был нелегким для многих семейных пар, а некоторые и вовсе завершили свои отношения громким разводом

Politeka.net вспоминала, кто из звезд развелся в уходящем году.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук расстался с женой еще осенью 2019 года, но развод оформить удалось лишь в 2020 году. Но оформлением бумаг дело не закончилось, ведь войны с бывшей женой Еленой Войченко длятся по сей день. Правда, сам Остапчук успел за это время счастливо жениться.

Российская актриса Кристина Асмус после окончания карантина ошарашила новостью о разводе с комиком Гариком Харламовым. Расставание пары надолго стало темой №1 в России.

Эффектная блондинка Памела Андерсон в 2020 году тоже пережила развод. Звезда «Спасателей Малибу» рассталась с голливудским продюсером Джоном Питерсом. Правда, их брак продлился всего 12 дней, за которые модель успела опустошить кошелек возлюбленного.

Актер Сергей Жигунов в 2020 году развелся со своей супругой Верой Новиковой, с которой был вместе с 1985 года. Показательно, что однажды актер уже разводился с Верой, изменив ей с актрисой Анастасией Заворотнюк. В этот раз Жигунов ушел к женщине, очень похожей на Заворотнюк.

Громким скандалом сопровождался развод актера Павла Прилучного и его жены Агаты Муцениеце. Сначала женщина обвинила его в домашнем насилии, после чего давала многочисленные интервью на эту тему. Сам же Прилучный почти сразу закрутил роман со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович.

Популярная певица Полина Гагарина поставила точку в отношениях со своим мужем Дмитрием. Пара не пережила кризис в отношениях.

Напомним, что Памела Андерсон похвасталась подкачанными формами, пробудив смелые фантазии: "Крадущийся тигр".

Как сообщала Politeka, Остапчук рассказал о необычном подарке, полученном на свадьбе: "Это точно было неожиданно!".

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