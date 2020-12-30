Курс валют в предновогодние дни порадует украинцев укреплением национальной валюты

Как пишет Politeka.net со ссылкой на официальный сайт НБУ, в среду, 30 декабря, гривна отобьет свои позиции у доллара и покажет небольшой рост.

Так, 30 декабря, 1 доллар можно будет купить за 28,26 гривен, хотя днем ранее доллар стоил на 10 копеек дороже – 28,36 гривен.

Евро, в отличие от «зеленых», практически не сдал позиций, подешевев за день лишь на 1 копейку. В среду 1 евро в обменниках можно будет купить за 34,63 гривны.

10 российских рублей будут продавать за 3,8 гривны.

Отметим, что, по словам экономических экспертов, гривна и дальше продолжит укреплять свои позиции.

Ранее мы писали, что несмотря на локдаун, отсутствие инвестиций и кредитов от МВФ, украинская экономика находится в нормальном состоянии и дефолт ей не грозит. Глава Минфина Сергей Марченко заверил украинцев, что предпосылок для объявления дефолта на данный момент нет.

Более того, глава Минфина уверен, что уже с 2023 года Украина будет в состоянии отказаться от кредитов, обеспечивая себя своими силами. При этом министр добавил, что это зависит не только от Министерства финансов.

Напомним, что доллар удивит поведением сразу после Нового года, озвучен свежий прогноз: к чему готовиться украинцам.

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