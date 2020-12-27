Гривня продовжить зміцнювати позиції стосовно долара



Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик Максим Пархоменко в коментарі "РБК Украина".

За його словами, стабілізація української гривні буде обумовлена низькою активністю на валютному ринку.

"Через це наступного тижня очікується нейтральна динаміка курсу", - вважає аналітик.

Пархоменко зазначив, різких змін в обмінниках українці не побачать і курс втримається на рівні 28, 40 гривні за долар.

Також експерт підкреслив, що фінансова допомога від МВФ для України допоможе стабілізувати курс долара і ліквідувати бюджетні дірки.

Нагадаємо, станом на 27 Грудня 100 доларів в обмінниках можна придбати за 2845,51 гривень, а 100 євро обійдуться в 3461,56 гривню.

Варто зазначити, що Верховна Рада в бюджеті на наступний рік заклала зредньорічний курс долара 29,1 гривні.

Згідно з прогнозами, номінальний ВВП складе 4 505,9 млрд грн, інфляція – 7,3%, середня зарплата – 13 632 грн, рівень безробіття – 9,2%.



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