Курс валют в Україні 29 грудня змусить понервувати власників банківських рахунків, долар розтрощить гривню за підтримки НБУ

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, американська валюта сьогодні "відкусить" від гривні 1,21 пункт (за 100-доларову купюру). До середини дня їй вдалося піднятися на 1,45, але національна валюта вчасно «схаменулася».

Євро також подорожчає, причому істотно. Йдеться про 8,57 позиції.

Курс валют в Україні 29 грудня буде таким:

100 доларів – 2833,68 грн;

100 євро - 2364,58 грн.

Підскочить на цьому тлі й російський "дерев'яний". Він обійдеться в 0,38175 копійки.

До цього ми наводили слова експертів про те, що гривня почала слабшати через низький обсяг пропозиції валюти на міжбанку. Крім цього, іноземні компанії тиснуть на валютний ринок в Україні. Відзначається, що до Нового року зростання курсу може продовжитися до 28,3 гривні за долар. Однак причин для того, щоб курс був вище 28,3 гривні, на цей час немає.

Зміцнення гривні, за їхніми прогнозами, варто очікувати не раніше середини січня наступного року.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців: «є рекордним...».

Як повідомляла Politeka, долар голосно гуркнеться після вихідних, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.

Також Politeka писала, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання: "ми повинні й будемо...".