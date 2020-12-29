Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала новым ретро-образом
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на которых предстала в невероятно красивом, но при этом скромном платьице в мелкие цветочки. Волосы телеведущей были аккуратно собраны. Платье с необычным вырезом в районе декольте привлекло внимание к аппетитной фигурке бывшей модели. Екатерина игриво сложила руки, очаровав своей чувственной красотой.
«Какие недоделанные дела заканчиваете? Я стою в пробках и все планы летят кувырком, год такой и был), но было в нем и много хорошего», - отметила счастливая Осадчая.
В комментариях оставили массу положительных отзывов о внешности Осадчей.
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«Красивое фото!», «Красивое платье», «Какое красивое платье», «Красотка», «Вы на этих фото так на Любовь Орлову похожа! С наступающим вас Новым годом!», «Леди», «Екатерина Осадчая Вы самая красивая и привлекательная Женщина», «Я от вас в восторге. Обожаю. Все будет ок в 2021 году», «На этой фотографии очень похожа на маму», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что 37-летняя звезда даже после рождения двоих детей выглядит превосходно. Известно, что красотка уделяет внимание не только питанию, но и спорту.
Напомним, что Горбунов с Осадчей опозорились на семейном снимке, в сети не сдержались: "А где такая уродливая...?".
Как сообщала Politeka, «беременная» Осадчая сверкнула красивым бюстом и поделилась опасениями: "Вам безумно идет!".
Также Politeka писала, что Горбунов с наряженной красоткой показал, как проводит вечера: «Кого не хватает?».