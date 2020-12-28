Відомі українські зірки Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали, як проводять час разом

На фото Горбунов позує в куртці і шапці, а поруч можна побачити Осадчу, яка притулилася до зоряного чоловіка. Дівчина була в шапці з помпоном і в блискучій куртці. Парочка перебувала біля однієї з ялинок в Києві, посміхалася і позувала для Селфі. На другому фото Катерина вже була з дитиною, а на третьому Юрій біля крихти, яка перебувала на атракціоні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зима як в Європі. Хочеться снігу, як в дитинстві. Але почуття свята витає в повітрі. Це прекрасно", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви чарівна пара!!! Радію! Милуюся вами!!!", "Які ви красиві, Нехай Вам щастить, здоров'я всій Вашій родині", " Європа вам допоможе))) буде і сніг...і безсніжжя)"," які ви всі яскраві"," яка ви класна пара", що означає, Як в Європі. Горбунов, вчи географію", "а де така потворна ялинка?"

Повідомлялося, що Потам і Настя Каменських здивували спільним знімком з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим.

"Всіх зі святами", - коротко підписав пост Виконавець.

На опублікованому кадрі Зоряні сімейства постали в невимушеній і теплій обстановці.

Ми писали, що телеведуча "світлого життя" Катерина Осадча заінтригувала публіку несподіваним чином.

"Протягом усього року ви просили нас виходити раніше і ми втілюємо ваші бажання, наша новорічна грандіозна Святкова вечірка в студії "Світського життя" вже цієї суботи о 22:15! Почнемо святковий марафон разом", - поділилася радісною новиною телеведуча.

Нагадаємо, втомлена Катя Осадча втекла від Горбунова і зачарувала зимовим образом

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