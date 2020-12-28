Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав, в якій компанії проводить вечір

Як повідомляє Politeka.net, шоумен поділився новим фото у своєму Instagram.

На ньому Горбунов показав, як проводить один з передноворічних вечорів. Ведучий сидить за столом в темно-синій кофті, а за його спиною можна помітити ввімкнений телевізор і вбрану красуню-ялинку.

Горбунов задумливо дивиться кудись убік і виглядає спокійним і зосередженим.

"Він, ялинка і телевізор!",- підписав своє фото ведучий.

Його шанувальники тут же відреагували на новий пост шоумена і буквально засипали його лайками. Людям явно сподобався такий затишний образ.

"Я, Ти, Він, Вона", "Кого не вистачає? Її", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що Горбунов показав, як проводить час зі своєю дружиною, Катею Осадчою. Так, на знімку Горбунов позував в куртці і шапці, а поруч можна було побачити Осадчу, яка притулилася до зоряного чоловіка.

Ведуча була в шапці з помпоном і в блискучій куртці. Парочка перебувала біля однієї з ялинок в Києві, посміхалася і позувала для Селфі. На другому фото Катерина вже була з дитиною, а на третьому Юрій біля крихти, яка перебувала на атракціоні.

Нагадаємо, щаслива Каменських показала, як веселиться з Потапом і Горбуновим вечорами: "Осадчу забули".

Як повідомляла Politeka, Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "а де така потворна...?".

Також Politeka писала, що втомлена Катя Осадча втекла від Горбунова і зачарувала зимовим образом: "просто відпад".