Українська телеведуча і дружина Юрія Горбунова Катерина Осадча вразила яскравим святковим виглядом

Як пише Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото.

Осадча відображена стоячи на кухні. В руках вона тримає тарілку з запеченим гусаком.

Для святкового обіду дружина Юрія Горбунова вбралася в розкішну вишиту сукню з величезним декольте.

"Перші святкові застілля 😇 а тепер треба винайти терміново рецепт, як є і не товстіти", - написала вона.

Зазначимо, користувачі Мережі засипали Осадчу компліментами. Шанувальники впевнені, що навіть святкові страви не зіпсують струнку фігуру телеведучої.

"Яке гарне плаття...отетерівши�😍😍�....Вам шалено йде", " клас 👍 🏻 господиня!!!! Красива, розумна і смачно готує, жінка-мрія», «Катя, Вам це категорично не загрожує!))) Їжте сміливо, все і побільше!» ,- пишуть в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Осадча одягла відверту сукню під час зйомок новорічного випуску програми "Світське життя". Зірка показала кілька кадрів у себе в Instagram. Користувачі відразу ж помітили, що Катерина виглядає дещо розповнілою.

"Схоже, що Катя вагітна 😊"; " схоже, наступного року буде поповнення в родині)👍 😍"; "Катю одягли так🎄, щоб знову заінтригувати глядачів👍 😍"; "кіндер"; "животик😍", - прокоментували фанати.

Нагадаємо, Горбунов з Осадчою зганьбилися на сімейному знімку, в мережі не стрималися: "а де така потворна...?"

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