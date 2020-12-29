Жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика рассказала о главных потрясениях, которые их новоявленная семья пережила в этом году

26-летняя Екатерина Репяхова, которая с недавних пор начала использовать фамилию Павлик, подвела итоги уходящего года в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В этом году девушка сыграла свадьбу со своим возлюбленным, что, очевидно, стало для них радостным событием. Однако их счастье омрачила смерть младшего сына Павлика, который долгое время боролся с онкологией. Впрочем, Екатерина в своем посте не стала заострять внимание на этом трагическом событии, и среди перечисленных трудностей сначала упомянула проблемы с работой и лишь затем потерю мужем сына.

«2020 для нас с мужем, однозначно, из всех наших 5ти, - самый тяжёлый год. Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение...», - написала она.

Девушка также призналась, что именно все эти трудности помогли ей понять, что она любит Павлика не за его громкое имя или деньги.

«Но этот год дал понять, лично мне, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег (как многие меня упрекали). Мы столько всего пережили... но мы стали сильнее. 2021 обещает быть добрым, светлым и позитивным. Нам теперь ничего не страшно», - добавила Павлик.

На опубликованном фото она позирует в своем свадебном платье со счастливой улыбкой на лице.

Напомним, молодая жена Павлика неожиданно сменила фамилию и поделилась откровением: «Он даже не догадывается».

Как сообщала Politeka, скандал в семье Павлика, жена узнала позорную правду об изменах из СМИ: «Выбросила вещи из дома...».

Также Politeka писала, что сын Павлика высказал все, что думает о романе 54-летнего отца с 26-летней: «Между ними не просто…».