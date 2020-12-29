Известная модель Эмили Ратаковски в крошечном купальнике и шортах в тон покорила изящной фигурой

Сейчас Эмили редко показывает смелые образы и удивляет публику жаркими кадрами в социальных сетях. Все дело в том, что Ратаковски вместе с супругом ожидает скорого появления на свет первенца. Поэтому на фан-аккаунтах поклонники супермодели решили делиться ее лучшими образами, в том числе и повседневными.

Как видно на снимке, даже без макияжа, укладки и эпатажных нарядов Эмили выглядит превосходно, а ее фигуре действительно можно позавидовать. В крошечном купальнике и специальным пижамным шортам в тон, Ратаковски смогла подчеркнуть удивительную стройность своей фигуры.

Таким формам модель обязана генам. Диету она соблюдает лишь для того, чтобы хорошо себя чувствовать.

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«Возможно, после 30 я начну задумываться о том, как не потерять форму. А пока я просто наслаждаюсь жизнью»,— рассказывала ранее модель.

Стоит отметить также, что звезда не фанатка фитнеса, у нее нет личного тренера, и она не посещает тренажёрный зал, но очень много двигается и ест преимущественно определенную норму калорий.

Также Ратаковски похвасталась счастливым вечерним отдыхом в заведении, которое посещает впервые. Накинув на плечи плед, Ратаковски в привычном стиле соблазнила поклонников. Аккуратные украшения, массивный золотой браслет и коротенькая маечка на тонких лямках сделали образ Эмили весьма простым, но красивым.

Поклонники принялись восхищаться Эмили:

«Какая милашка😍; Белла! 💥; Можно только поправиться 💜💜💜; вы с таким аппетитом кушаете?; ого, здесь едят или соблазненяют?; Все еще горячо; я снова в нее влюбляюсь😍; выглядит как кадр из какого-то французского фильма; Мне нравится, как вы собираетесь есть и этот голодный взгляд волчицы».

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