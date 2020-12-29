Этот год многим принес много боли

Жена звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого поделилась итогами года, в которых рассказала о большой потере

Как сообщает Politeka.net, Ксения Кошевая поделилась важным постом на своей странице в Инстаграм. Так, она подчеркнула, что этот год был очень непростым.

По словам Ксении, она лишилась важного для нее человека.

«Когда этот год поставил жирную точку и лишил нас очень близкого и родного человека. Моей Галинки. И прошу не прибавлять этот год к моему возрасту, я им практически не пользовалась. Но! Все-таки были и хорошие моменты, чего кривить душой)) Новые, позитивные знакомства!!! Я благодарна судьбе, что на моем пути встречаются искренние люди!», - написала жена Кошевого.

Она поблагодарила всех, благодаря кому в ее жизни в этом году возникали положительные моменты.

«Не искать позитивные стороны не правильно и не честно. И поэтому!!! В ожидании Нового года не буду исключением! Буду надеяться и верить, что для всех он будет благоприятным и комфортным!», - подчеркнула Ксения.

В своем посте она поделилась фотографиями самых запоминающихся моментов уходящего года.

На снимках можно заметить ее мужа, а также дочерей.

Напомним, Кошевой из «Квартал 95» одним нарядом раскрыл всю суть 2020 года: «Подходящая одежда».

Как сообщала Politeka, пафосный Евгений Кошевой из "Квартал 95" обратился к украинцам, сидя на золотом троне: "Ах, вы ж наши кровосиси".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" после болезни удивил новой прической и обратился к украинцам: "Передайте, что мы...".