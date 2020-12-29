Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая похвасталась роскошным образом в компании Славы Каминской

Яркое фото исполнительниц появилось на официальной странице группы в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как выяснилось, певицы собрались вместе, чтобы порадовать поклонников демонстрацией праздничного макияжа. По такому случаю они подобрали наряды в новогодних цветах: Зарицкая позировала в зеленом, а Каминская – в красном.

Наряд солистки KAZKA кокетливо открывал ее плечо, позволяя продемонстрировать ее татуировку и оригинальные жемчужные бусы.

Однако, главным украшением образа двух красоток, как и ожидалось, стал макияж со сверкающими тенями, который не мог не придать всему фото праздничное настроение.

«Новогодние мы со Славой презентуем специальный новогодний выпуск KAZKA Beauty Vlog», - подписала фото Зарицкая.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого фото.

«Какие милые красивые девушки», «Красотки», «Вау, как всегда нереальные», «Александра Сергеевна вы на всех фото богиня! С наступающим Новым годом!», «Ты так красива», «Ты буквально самый красивый человек в мире», - пишут люди.

Ранее Александра призналась, что во время записи песен она неоднократно плакала.

"Было, и не раз, а на сцене так вообще каждый раз", - ответила она.

Напомним, солистка KAZKA с заплаканным лицом рассказала о самом сокровенном: "Еще не было, но очень боюсь...".

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