Известная на весь мир фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в спортивном образе рядом со своем подругой
Красотка, которая прославилась не только благодаря впечатляющим формам, но также за любовь к здоровому образу жизни и поддержанию тела в тонусе, поделилась мотивирующими кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Чери показала фото со съемок своего нового проекта. На снимке она позирует рядом с другой фитнес-моделью Кейси Флейшман. Обе девушки одеты в спортивные наряды.
Чери решила подчеркнуть свою сочную фигуру красными штанами в обтяжку и коротким черным топиком. Модель вскинула руку вверх и приподняла одну ногу, придав своим и без того впечатляющим ягодицам еще больше объема.
Ее подружка в это время не отстает от красотки и тоже изо всех сил демонстрирует пышные формы на камеру.
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В подписи к фото Чери призналась, что новый проект подарил ей не только отличные воспоминания, но и новую дружбу.
Ее поклонники тут же засыпали девушек лайками и комплиментами, отметив, как хорошо они выглядят на снимке.
«Шикарные дамы», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Ана снялась в новогоднем образе для взрослых.
Девушка примерила лишь кружевной боди красного цвета и надела красную шапку Санты. Чтобы подчеркнуть одновременно и свою загорелую фигуру, а также подкачанные формы, она повернулась спиной к камере, но показала также бюст в зеркале.
Напомним, Ана Чери задала "жару" в пикантном образе офисной работницы: "Все дело в декольте".
Как сообщала Politeka, соблазнительная Ана Чери в костюме Санты для взрослых показала свои "булочки".
Также Politeka писала, что фигуристая Ана Чери облачилась в микро-бикини, заставив мужчин пускать слюни.