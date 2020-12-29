Известная на весь мир фитнес-модель Ана Чери показала фигуру в спортивном образе рядом со своем подругой

Красотка, которая прославилась не только благодаря впечатляющим формам, но также за любовь к здоровому образу жизни и поддержанию тела в тонусе, поделилась мотивирующими кадрами в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Чери показала фото со съемок своего нового проекта. На снимке она позирует рядом с другой фитнес-моделью Кейси Флейшман. Обе девушки одеты в спортивные наряды.

Чери решила подчеркнуть свою сочную фигуру красными штанами в обтяжку и коротким черным топиком. Модель вскинула руку вверх и приподняла одну ногу, придав своим и без того впечатляющим ягодицам еще больше объема.

Ее подружка в это время не отстает от красотки и тоже изо всех сил демонстрирует пышные формы на камеру.

В подписи к фото Чери призналась, что новый проект подарил ей не только отличные воспоминания, но и новую дружбу.

Ее поклонники тут же засыпали девушек лайками и комплиментами, отметив, как хорошо они выглядят на снимке.

«Шикарные дамы», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Ана снялась в новогоднем образе для взрослых.

Девушка примерила лишь кружевной боди красного цвета и надела красную шапку Санты. Чтобы подчеркнуть одновременно и свою загорелую фигуру, а также подкачанные формы, она повернулась спиной к камере, но показала также бюст в зеркале.

Напомним, Ана Чери задала "жару" в пикантном образе офисной работницы: "Все дело в декольте".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ана Чери в костюме Санты для взрослых показала свои "булочки".

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