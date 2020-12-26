Американская фитнес-модель Ана Чери примерила стильный черно-белый костюм и порадовала удачным образом

Ана Чери является популярной моделью, которая работает с несколькими брендами белья и одежды. Инстаграм-блогерша рекламирует их с привычной легкостью, так как не чувствует себя скованно перед камерой и большинство снимков на самом деле делает дома, ведь не любит находиться в разъездах.

Тем не менее, фитнес-красотка также успевает тренироваться, заниматься своим онлайн-магазином для спортсменок и заниматься домом. На фото Чери предстала перед поклонниками в черно-белом костюме, состоящем из черных брюк и белого верха с имитацией корсета.

Аккуратное декольте, легкий макияж и хорошо выбранная цветовая гамма создали яркий образ для Аны.

Вот как реагируют поклонники:

«Супер 👍🏻😃; Нет. Красиво ❤️; Ты такая роскошная девочка😘❤️😍🇸🇪; Красиво❤️;Такая красивая 🔥; Линда😍😍😍линда Линда; Красивая❤ все дело в декольте;💛 Этот цвет и стиль волос выглядит на тебе безумно красиво .. В последнее время твоя кожа перестает светиться !! 🌞; Мне буквально нравится этот снимок 😍 так красиво; Очень красиво и жарко; Вау, так прекрасна; Чистая красота; Выглядит восхитительно 😍😍».

Также на фан-аккаунте появилось фото с Аной, позирующей дома в новом белье ради рекламы. Так как Чери домоседка несмотря на активную социальную жизнь, она устраивает большую часть съемок дома и показывает комплекты нижнего белья без смущения и скованности.

В изумрудном белье с ремнями и кружевами девушке удалось подчеркнуть и свой пышный бюст, и идеальный загар. Вот что пишут в сети.

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