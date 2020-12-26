Американская фитнес-модель Ана Чери заставила фантазию мужчин разыграться, примеряв слишком крохотный купальник

Как рассказывает Politeka, снимками красотка поделилась у себя в Instagram.

Так, на фотографиях модель позирует в леопардовом мини-купальнике, который едва прикрывает ее пикантные места. Однако модель это не слишком смущает, поскольку красотка «дожимает» его хищным взглядом и не менее жаркими позами.

«Вау, какой взгляд. Не знаешь, что лучше – глаза или поза», «умопомрачительная красотка», «безупречный вид», «божественный вид! До чего же хороша», «ты сделала мой день, малышка», - пишут ее поклонники.

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Ана Чери является популярной моделью, которая работает с несколькими брендами белья и одежды. Инстаграм-блогерша рекламирует их с привычной легкостью, так как не чувствует себя скованно перед камерой и большинство снимков на самом деле делает дома, ведь не любит находиться в разъездах.

Поклонники знаменитости буквально "сорвались с цепи", комментируя увиденное.

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