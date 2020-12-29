Американская фитнес-модель Ана Чери примерила красные кружева для новогодней фотосессии

Фитне-красотка работает альтернативной моделью уже несколько лет. При этом Ана успевает также вести собственный магазин, устраивать отдых с мужем и принимать участие в модных фотосессиях. В этот раз Ана снялась в новогоднем образе для взрослых.

Девушка примерила лишь кружевной боди красного цвета и надела красную шапку Санты. Чтобы подчеркнуть одновременно и свою загорелую фигуру, а также подкачанные формы, она повернулась спиной к камере, но показала также бюст в зеркале.

Благодаря удачному ракурсу, спортсменка не скрыла ничего:

«Пришло время добавить традиционные фотографии шляпы Санты 🙌🏼❤ она потрясающая, у нее такой впечатляющий размер; Какой развратный санта-клаус👹; У тебя красивые ягодицы, чертовски привлекательные😍; Ты моя любовь, дорогая; Вау вкусно; Счастливого рождества; Если бы у моего зеркала было лицо, то оно было бы твоим ... и если я считаю, что вид сзади, это определенно будет хорошим видом спереди😂».

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Тем не менее, фитнес-красотка также успевает тренироваться, заниматься своим онлайн-магазином для спортсменок и заниматься домом. На фото Чери предстала перед поклонниками в черно-белом костюме, состоящем из черных брюк и белого верха с имитацией корсета.

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