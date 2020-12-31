Американская модель из Victoria’s Secret и начинающая актриса Эмили Ратаковски похвалилась стройностью в задранной футболочке
Звезда позировала возле зеркала, наведя на него телефон, пишет Politeka.net. Красотка показала себя в довольно дерзком виде.
Эмили надела белоснежную футболочку, прикрыв ею обнаженную грудь. Однако самые пикантные детали пробивались сквозь ткань. Также на красотке были трусики.
Модель отставила бедро в сторону, впечатляя красивым изгибом тела.
Тонкая талия, плоский животик - все это выглядит невероятно соблазнительно.
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Привлекали внимание также стройные ножки Ратаковски - на гладкую кожу упал солнечный зайчик.
Звезда распустила волосы, которые легли неаккуратно, делая образ более домашним.
За несколько часов пост собрал почти 100 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону модели много приятных сообщений, которыми люди выражали свое восхищение.
"Горячая леди", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски предстала в купальнике, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Модель надела черный купальник на завязках с откровенным декольте.
Красивая грудь звезды едва ли не выпрыгивала и не показывалась во всей красе. Взгляд приманивала именно эта пикантная деталь, а также стройная талия.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показалась только в прозрачном бюстгальтере. Другой одежды на девушке не оказалось. Ратаковски смотрела в объектив камеры, а волосы оставила распущенными, взявшись за них руками. Эмили совсем не смущалась показать все пикантности и уверенно держалась в кадре, благодаря чему снимок вышел очень соблазнительным и зажигающим.
Напомним, горячая Эмили Ратаковски в "хищном" купальнике с вырезами лишила мужчин покоя: "Дикая кошка"
Также Politeka писала, что кокетливая Ратаковски показала аппетитную фигуру в крошечном лифчике и пижамных шортах: "Какая милашка"
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