Астролог Василиса Володина назвали знаки Зодиака, для которых январь 2021 года может принести неприятности

Специалист озвучила четырех представителей Зодиакального круга, и дала им важные советы, передает Slovofraza.

Овен



Год Белого Быка начнется для вас довольно успешно, но для достижения желаемого Овнам предстоит настроиться на позитив. Все может пойти наперекосяк, если вы не будете придерживаться этого баланса. Негативные эмоции поспособствуют срыву ваших планов. На работе у Овнов также не заладится - проблемы будут чередоваться с новыми возможностями весь месяц.



Телец

Рожденные под этим знаком Зодиака могут столкнуться с предательством. Володина советует Тельцам избегнуть общения с эгоистичными людьми, поскольку добром для вас это не закончится. В январе Тельцам нужно быть более собранными и не делать опрометчивых решений. Проблемы у вас начнутся и проблемы с близким человеком.

Лев

А вот представителям этого знака Зодиака пора брать все в свои руки. Володина уверяет, что ваша интуиция станет лучшим помощником в этом. В то же время астролог предупреждает об опасности рискованных и поспешных решений - ваша новая авантюра может закончиться крупными финансовыми потерями.

Скорпион

Скорпионам в первой половине января желательно больше времени посвящать работе и бизнесу, а уже с середины можно переключиться на домашние дела и любовь. Нельзя поступать слишком бескомпромиссно. Это может спровоцировать резкий взлет негативной энергии в отношениях, в семье.





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