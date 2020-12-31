Американская фитнес-модель Соммер Рэй показала смелый образ во время фотосессии на улице

Знаменитая модель Соммер Рей после открытия собственного магазина стала активно принимать участие в различных съемках, чтобы поддерживать интерес публики. Поскольку девушка в Инстаграм показывает в основном спортивные образы, она привыкла демонстрировать свое тело после тренировок.

Не меньшей популярностью пользуются фото в бикини. На одном из таких кадров стройная девушка показала всю себя в одной сеточке – черном монокини. Наряд не только не смог прикрыть достоинства блондинки, но еще и выгодно подчеркнул подкачанные формы.

В своих тренировках Соммер делает упор на ягодицы, уделяет внимание бедрам, чтобы убрать «ушки», и постоянно увеличивает нагрузку, чтобы не набрать лишнего.

Вот что пишут поклонники:

«Очень нравится освещение и отличное фото; словно маска на вашем лице; Омг ... Ты можешь уйти? Смешно; Ура такая горячая 🔥; Шикарный вид 🔥👍; вы такая плохая девочка!!!; Хорошая картинка 😍; вы слишком напрягаетесь😈 опять за свое😍; Выглядит весело; ты выглядишь потрясающе, великолепно отлично; Просто на 100% красиво».

Отметим, девушка не боится показывать лишнее. Рей наоборот гордиться пышными формами, ведь она старалась в спортзале с подросткового возраста, чтобы выглядеть привлекательно в первую очередь для себя.

В простой розовой майке с коротким рукавом и бежевом белье с вырезами на бедрах Соммер удалось удивить публику, ведь фото было сделано в ванной, а на волосах звезды красовались бигуди. Столь простой образ нетипичный для Соммер, поэтому поклонники не поскупились на комплименты.

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