Многие звезды были не одними детьми в семье

Давайте посмотрим на братьев и сестер знаменитостей, сообщает Politeka.net.

Недавно известная певица Ани Лорак показала своих братьев на архивном фото. У звезды трое братьев, старший, Сергей, к сожалению, погиб, когда будущему кумиру миллионов было всего девять лет.

На фото девочка запечатлена на стуле рядом с братиками Игорем и Андреем.

Один из пользователей сети не смог удержаться и написал: "Так похожи друг на друга!".

Телеведущая Ольга Фреймут росла в семье с братом Артуром и сестрой Юлией. Родственники очень близки. Звезда уверена, это результат правильного воспитания родителей, которые приучили их с раннего возраста к определенным обязанностям.

Телеведущая из "Орла и решки" Регина Тодоренко нередко выкладывает фото со своими двоюродными сестрой и братом, Анной и Кириллом Ковляшенко. Они очень близки.

У жгучей модели и певицы Даши Астафьевой есть младший брат, Евгений. Парень выступает в составе киевской группы Detach. Брат красотки играет довольно тяжелую музыку.

Брат певицы Анастасии Приходько, Назар, окончил дирижерско-хоровое отделение Киевской музыкальной школы-интерната им. Лысенко. Парень занимается пропагандой здорового образа жизни.

Ранее мы писали, что Ани Лорак надела черный комбинезон с декольте. Красивая ткань отсвечивала от вспышки и струилась по стройной фигуре.

Звезда в одном из кадров появилась в черном жакете, сделав образ скромнее.

"Ах, он уже совсем рядом! ❄️ Новый год!", - написала звезда.

Пользователи сети написали красотке много комплиментов. Она недавно похудела и фигура действительно достойна всех приятных слов.

Напомним, что сияющая Ольга Фреймут прильнула к небритому мужу, семейное фото: "Лучшая пара".

Как сообщала Politeka, Фреймут принялась поучать украинок, поразив заявлением о трагедии: "Посмотрите, какая вы? Хлюпик....".

Также Politeka писала, что высокомерная Фреймут наплевала на приличие, засветив телеса в прозрачном платье: «Обожаю…».