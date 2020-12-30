С 2021 года украинцев заставят в обязательном порядке делать взносы на накопительную пенсию

Как передает Politeka.net, отчисления в ПФУ придется выплачивать всех предприятиям с вредными условиями труда. Подробности представитель Минсоцполитики Николай Шамбир рассказал в программе «Официальный разговор» на канале «Дом».

Со следующего года в Украине начнут внедрять второй уровень пенсионной системы - накопительный. Первым делом правительство изменит подход к вредному производству: черной металургии, железнодорожной отрасли, химической и горнодобывающей промышленности, руководство заставят делать взносы в Пенсионный фонд за каждого сотрудника прямо во время работы.

По словам Шамбира, сейчас наблюдается ситуация, когда предприятие сокращается и теряет возможность выплачивать деньги на пенсию для всех работников. Именно поэтому систему решили изменить:

"Взносы будут платить предприятия за то время, когда человек работает. А не потом возмещает, когда некому возмещать".

У предприятия будет простой выбор - платить пенсионные отчисления за сотрудников или улучшать условия труда, снижая вред для здоровья. В итоге меньше людей будут работать в неблагоприятной обстановке, а задействованные на таком производстве смогут получать больше денег после выхода на пенсию.

В то же время, ПФУ сообщил о финансировании пенсий, которые увеличатся с начала следующего года. Деньги выплачивают, согласно графику, в настоящий момент уже направлено 600 миллионов гривен на выплаты, которые начнутся с 4 января. Еще 3,2 миллиарда гривен Фонд уже направил на выплату одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривен, которую получили почти 405 тысяч украинцев.

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