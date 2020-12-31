В 2020 году звезды успели превзойти самих себя благодаря эффектным появлениям в самых невероятных нарядах

Артисты привыкли появляться на публике в стильных нарядах, которые смогли бы превзойти образы других знаменитостей. Для этого звезды, как правило, выбирают трендовые «луки» от модных дизайнеров. Представляем вашему вниманию топ нашумевших образов:

Так, на странице в социальной сети Кароль появились эффектные фото, на которых она позировала в платье от французского дизайнера Alexandre Vauthier. Стоимость такого наряда составляет практически 200 тысяч гривен (193330 грн).

Артистка ошеломила роскошным нарядом, появившись в нем на съемках танцевального шоу.

Певица Камалия совсем недавно приняла участие в фэшн-показе украинского дизайнера Екатерины Чепак, где сразила поклонников стильным и блестящим образом. По подиуму певица продефилировала в шикарном платье нестандартного пошива, с россыпью камней и плиссированными вставками. Глубокое декольте и разрез на бедре идеально подчеркнули достоинства артистки.

Настя Каменских появилась на церемонии вручения «Украинская песня года» в необычном платье. Она облачилась в мерцающее платье в пол с закрытыми верхом и разрезом на подоле. Также звезда дополнила туфлями на шпильке и крупными сережками.

Екатерина Кухар на съемках "Танцях з зірками" удивила эффектным появлением в черном бархатном платье Dior. Легендарный наряд был создан лично кутюрье в 50-е годы прошлого века.

"Прошло около 70 лет, как его сшил дизайнер, а оно остается актуальным и вдохновляющим. Настоящие гении создают искусство вне времени и границ, их произведения живут отдельной жизнью", – говорит Екатерина о наряде на своей странице в Инстаграм.

Анна Седокова решила тайно выйти замуж за молодого возлюбленного, однако она выбрала для церемонии необычный наряд от самого почитаемого бренда Дженифер Лопес Zuhair Murad.

Платье было создано с важнейшими элементами дизайна для фигуристых звезд – глубокое декольте, а сам силуэт подчеркивает пышные ягодицы. Цена за необычный наряд вышла немалая, за свой образ от Zuhair Murad Седоковой пришлось отдать 500 тыс. руб. Как правило, все наряды данного бренда стартуют от полумиллиона.

Кристина Горняк недавно сыграла свадьбу с телеведущим Владимиром Остапчуком и рассказала сразу о трех своих платьях:

«1️⃣ Первый мой образ такой очень лаконичный, как сказала одна подруга, что я как принцесса в нем. ⠀

2️⃣ Дальше я начала поиски второго образа, мне хотелось что-то такое вот мое, чтобы лаконично, но шикарно. Чтобы не как у всех! Оно из Новой коллекции 2021 года, блестит нереально красиво, хоть там нет ни одного камня, но атлас с серебряной нитью-это дорого и стильно!!!! ⠀

3️⃣ Образ номер три, вырисовался сам по себе. Вова очень любит когда у меня на ноге разрез, я учла его пожелания, и хотелось что-то уже с блёстками, так как свет софитов и танцы, сами понимаете», - рассказала Кристина.

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