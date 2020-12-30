Все звезды на одной сцене

Украинский телеведущий Владимир Остапчук раскрыл подробности новогодней ночи на одном из украинских телеканалов

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал серию фото с новогодней вечеринки, которую будут транслировать в новогоднюю ночь. На фото телеведущий позировал с солисткой «Неангелов» Славой Каминской, Надеждой Дорофеевой и балериной Екатериной Кухар.

На последнем фото Остапчуку буквально снесло голову. На снимке со счастливой Дорофеевой он застыл с открытым ртом на полусогнутых ногах. Выглядел Остапчук очень возбужденным. Впрочем, рядом с Кухар ведущий вел себя немного скромнее.

«Ребятки. Готовимся к самому крейзи-караоке в истории украинского ТВ», - подписал фото Остапчук.

В комментариях ему оставили массу позитивных отзывов.

«Трешовый треш», «Всем счастья в наступающем новом году», «Самый позитивный и креативний ведущий», «Все топ звезды на одной сцене», «Ну, крутые же», «Такой кайф», - пишут пользователи сети.

Судя по посту, в новогоднюю ночь Остапчук будет проводить караоке с известными украинскими звездами.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук у себя в Инстаграм решил выяснить, кто должен платить в ресторане – мужчина или счет должен оплачиваться поровну. Опрос телеведущего показал, что большинство женщин выступают за то, чтобы счета оплачивал мужчина.

Напомним, что разбалованный Остапчук показал, чем занимается, пока жены нет дома: переплюнул самого Майкла Джексона.

Как сообщала Politeka, избалованная жена Остапчука приспустила кофту и поманила "вкусненьким": "Сегодня можно всё...".

Также Politeka писала, что Остапчук рассказал о необычном подарке, полученном на свадьбе: "Это точно было неожиданно!".