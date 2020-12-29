Відомий український ведучий Володимир Остапчук розповів про незвичайний весільний подарунок, який отримав з Христиною

Весілля Володимира Остапчука та Христини Гірник викликало в соціальних мережах чимало обговорень, адже чоловік не так давно зі скандалом розлучився. Однак, незважаючи на всі складнощі і проблеми, пов'язані з карантином, артисту вдалося створити ідеальне свято для коханої.

В одному з інтерв'ю телеведучий також зізнався на знімальному майданчику шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», що йому подобається дарувати подарунки, які будуть необхідні людині. Артист також розповів, що купить дітям, дружині і батькам до Нового року. Також під час інтерв'ю Володимир розповів, що на весіллі його вразив один подарунок, це було мило:

"Нам на весілля подарували сервіз у формі рибок - це круте відсилання до дитинства. І це точно було несподівано! Я б хотів щось подібне, ті ж коричневі солдатики, які у мене колись були, або конструктор, якщо це дівчинка — Барбі. І зовсім неважливо, скільки тобі років. В душі кожен з нас залишається дитиною", - зізнався Володимир Остапчук.

Також раніше у себе в Instagram телеведучий запустив напівжартівливу рубрику, поставивши питання, Хто повинен оплачувати рахунок, Якщо жінка з чоловіком пішли в який-небудь заклад. Рубрику Володимир озвучив в образі шепелявого Гната, якого він жартома називає «мачо з ваших снів».

Пізніше Остапчук зняв відео з ресторану, розповівши, що йому відповіли шанувальники.

«Результати дослідження показали, що 100% дівчат хочуть, щоб платив чоловік. Всі чоловіки сказали, що платять порівну. Я сьогодні перебуваю в ресторані, у мене на обід буде олів'єшка і смачний борщ. Тому я запрошую сюди якогось чоловіка, а дівчата нехай сидять голодні», - підвів підсумок Остапчук, влучно пожартувавши над жінками.

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