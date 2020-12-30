В Украине в этом году новогодний стол обойдется в кругленькую сумму

В среднем стол на семью из четырех человек обойдется в 1706 гривен. Это на 5,3% больше, чем в прошлом году. При этом киевлянам придется выложить минимум 1916,78 грн.

Самыми дорогими на праздничном столе будут мясные продукты, овощи, салат "Оливье" и шоколадные конфеты. Такую сумму озвучили в Национальном научном центре "Института аграрной экономики".

Для оценки новогоднего меню взяли традиционные для стола среднестатистической семьи блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

Согласно анализу, на мясные продукты цены в течение года выросли на 10-30%. В общем, 2,5 кг мясных продуктов обойдется украинцам на Новый год в 394,50 грн.

Так, к примеру, за полкило нарезки из "Салями" нужно выложить 89,50 грн, за подчеревок копченый — 100 грн, за свежий биток из свинины — 110 грн. Мясо птицы является самым доступным в настоящее время и один килограмм куриного филе стоит в среднем 95 грн.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) – 120,37 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь – 1,81 грн (1 шт.), свекла – 2,17 грн (1 шт.), лук – 1,19 грн (1 шт.), картофель – 2,70 грн (2 шт.).



Для приготовления 3 кг "Оливье" придется потратить 159,37 грн. Самым дорогим ингредиентом блюда будет колбаса — 70 грн за полкилограмма, нужно купить зеленого горошка — 32,50 грн, соленых огурцов — 16,50 грн/200 грамм. В целом цена салата выше прошлогодней на 13,8%.

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