"В новый год с новыми планами"

Знаменитая украинская телеведущая Екатерина Осадчая покорила женственным образом в платье со смелым разрезом

Как сообщает Politeka.net, знаменитость разместила новый пост в своем Инстаграм.

В нем Осадчая рассказала, что идет в новый год с новыми планами на будущее.

«В новый год на полном ходу с новыми планами, целями и пусть ничто не станет преградой», - написала ведущая.

Она также поделилась новым стильным фото. На нем Осадчая сидит за рулем автомобиля с открытой дверцей. Ведущая позирует в элегантном белоснежном платье со смелым разрезом на длинной юбке. В таком наряде ведущая выглядит очень женственно и уверенно.

Поклонники ведущей также оценили ее стиль.

«Катя, вы замечательная! Здоровья вам и вашей семье!», «Желаю успехов, украинская красотка!», «Всего наилучшего вам и вашим родным в новом году», «Катя спасибо Вам, у Вас очень красивый, легкий макияж. Здоровья Вам и Вашим близким», «Шикарная женщина в шикарном авто», «Умная, стильная женщина как всегда», «только вперед, на полном ходу! С наступающим Новым Годом! Пусть все мечты сбываются!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Осадчая опубликовала фото, на которых предстала в невероятно красивом, но при этом скромном платьице в мелкие цветочки. Волосы телеведущей были аккуратно собраны.

Платье с необычным вырезом в районе декольте привлекло внимание к аппетитной фигурке бывшей модели.

Напомним, 37-летняя Осадчая в озорном платьице поразила чувственной красотой: «На Любовь Орлову похожа…».

Как сообщала Politeka, «беременная» Осадчая сверкнула красивым бюстом и поделилась опасениями: "Вам безумно идет!".

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