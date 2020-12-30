Астролог Василиса Володина рассказала в чем лучше всего встречать 2021 год
Как передает Politeka.net, советы специалист озвучила на своей страничке в Instagram.
По ее словам, при выборе одежды главное чтобы вы выглядели уместно, чувствовали себя уверенно и нравились себе.
Астролог отметила, что уходящий год был под знаком Луны, поэтому лучше всего отдать предпочтение светлой, прозрачной или зеленоватой одежде.
"Луна сдает свои позиции только в конце марта, так что пижамы рано снимать", - отметила Володина.
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2021-й год будет годом Сатурна – строгости, дисциплины и ограничений, серьезности, поэтому в одежде будет приветствоваться темное, строгое и деловое. Идеальный вариант – строго с виду, но при этом удобно.
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"Смесь черного и белого, или черного и прозрачного. Но так, чтобы платье не было колюще-режущим орудием пытки. Еще лучше подобрать наряд такой, чтобы потом использовать его в повседневной жизни. А не повесить выгулянное один раз в шкаф до лучших времен", - подытожила астролог.
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